Митрополит Чкондидский против секретаря-референта патриарха

15.02.2017 11:06 «Женщина, не владеющая бизнесом и не являющаяся супругой бизнесмена, владеет самым большим недвижимым имуществом» - митрополит Чкондидский владыко Петре заявляет об имущественном состоянии секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили.



Владыка Петр говорил на эту тему в передаче "Арчевани" на канале "Рустави 2". По его словам, эту информацию он получил от людей в патриархии, обладающих большой информацией.



Он отметил, что Шорена Тетруашвили, и люди, находящиеся в ее окружении, получают большие доходы за счет патриархии.



Владыка Петре считает, что у патриархии есть ресурсы иметь собственные доходы, и в этом ей всегда мешала и мешает "невидимая рука".



Владыко Петре говорит, что определенная группа власти волей или неволей включена в интриги Шорены Тетруашвили. Он не исключает, что в хищении имущества участвуют также представители власти.



"Я думаю, что определенная группа власти попала в недоразумение, и введена в заблуждение. Я убежден, что они оказались частью этой интриги"- заявил владыко Петре.



Включение власти в эту интригу он связывает с их непрофессионализмом.

















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