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Двуязычные карты города появятся в тбилисском метро


15.02.2017   12:48
Карты-схемы с достопримечательностями города появятся в столичном метрополитене, сообщает «Тбилисская транспортная компания».

Карты на грузинском и английском языках разместят в каждом вагоне метро в ближайшие дни.

На карте, помимо схемы Тбилисского метрополитена, изображены главные достопримечательности столицы, музеи и другие популярные среди туристов места. В Транспортной компании считают, что нововведение будет полезным не только для путешественников, но и для жителей столицы.

Для того, чтобы выбрать лучший проект карт Транспортная компания объявила конкурс. В состав жюри вошли специалисты по городскому обустройству и архитекторы, а также представители нескольких транспортных компаний. В конкурсе принимали участие несколько дизайнеров, победителем стал проект Яны Шавганцук.

Проект был реализован Транспортной компанией совместно с организацией «Urban Lab». Инициативу профинансировала организация «Орбелиани Грузия» и правительство Швеции.

"Новости-Грузия"





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