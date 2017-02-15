Двуязычные карты города появятся в тбилисском метро

15.02.2017 12:48 Карты-схемы с достопримечательностями города появятся в столичном метрополитене, сообщает «Тбилисская транспортная компания».



Карты на грузинском и английском языках разместят в каждом вагоне метро в ближайшие дни.



На карте, помимо схемы Тбилисского метрополитена, изображены главные достопримечательности столицы, музеи и другие популярные среди туристов места. В Транспортной компании считают, что нововведение будет полезным не только для путешественников, но и для жителей столицы.



Для того, чтобы выбрать лучший проект карт Транспортная компания объявила конкурс. В состав жюри вошли специалисты по городскому обустройству и архитекторы, а также представители нескольких транспортных компаний. В конкурсе принимали участие несколько дизайнеров, победителем стал проект Яны Шавганцук.



Проект был реализован Транспортной компанией совместно с организацией «Urban Lab». Инициативу профинансировала организация «Орбелиани Грузия» и правительство Швеции.



"Новости-Грузия"











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