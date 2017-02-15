Протоиерей Георгий Мамаладзе обвиняется в попытке отравления секретаря патриарха - адвокат

15.02.2017 14:02 По заявлению адвоката Мамуки Нозадзе, в обвинении, предъявленном задержанному протоиерею Георгию Мамаладзе, фигурирует не патриарх, или имя другого священнослужителя, а ШореныТетруашвили.



По заявлению адвоката журналистам, он не понимает, почему Главная прокуратура старается ввести народ в заблуждение, и почему создают ажиотаж, будто бы имела место попытка отравления патриарха.



"Со стопроцентной уверенностью могу заявить, что в обвинении в отношении задержанного отца Георгия Мамаладзе не фигурирует версия, которую озвучил на вчерашнем брифинге главный прокурор Грузии. Непонятно, почему Главная прокуратура старается ввести людей в заблуждение, будто бы имела место попытка отравления патриарха. Георгий Мамаладзе официально обвиняется в том, что якобы, он попытался отравить Шорену Тетруашвили. В то же время, коллегия городского суда Тбилиси по уголовным делам вынесла решение, где прямо зафиксирована фамилия Шорены Тетруашвили.



То есть правда в том, что разговор идет не о высоком иерархе духовенства, и даже не о священнике низкой иерархии. У меня эта информация из надежного источника, это официальная версия, и, между прочим, сегодня, когда народный защитник побывал у обвиняемого Мамаладзе, в своем комментарии подтвердил версию, что там вообще не идет разговор о высоком иерархе духовенства. У меня эта информация имелась еще вчера. Я говорю не о своем предположении, и моей личной версии, я говорю о том, как есть официально, и если это не так, пусть обнародуют предписание, а также обвинительное постановление "- заявил адвокат.



По заявлению Мамуки Нозадзе, у Мамаладзе вообще не было ядовитого вещества, и его дело содержит много признаков фабрикации.



"Можно сделать заключение, что в отношении Георгия Мамаладзев действительности имеет место политическое преследование. Идет распространение неправильной информации, что служит тому, чтобы перекрыть другие темы. Правда, я не представляю сторону, я даже не ознакомился с делом, но невообразимо, чтобы у протоиерея был цианид. Никакого отравляющего вещества у Мамаладзе не было, это ложь, и я считаю, что все это является фальсификацией"- заявил Нозадзе.



Адвокат ставит под сомнение фактор адвоката протоиерея Мамаладзе, Георгия Панцулаяв деле.



"Отдельно я заострю внимание в отношении адвоката Мамаладзе. Любопытно, почему не ясен тот вопрос, как оказался адвокат в деле. Факт, что его не назначали в порядке казенного адвоката, в то же время семья подтверждает, что им взяли адвоката и т.д. Я уважаю своих коллег, но чтобы в обществе не возникло подозрение, что адвоката задержанному Мамаладзе привела прокуратура, или что-либо подобное, он сам должен заявить, или назвать конкретного человека, нанявшего его адвокатом Мамаладзе. Необходимо разобраться во многих деталях, чтобы создать четкую картину того, что реально произошло"- заявил Мамука Нозадзе.















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