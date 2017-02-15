Федерация шахмат Грузии недовольна встречей Илюмжинова с представителями Абхазии

15.02.2017 15:40



Президент Грузинской шахматной федерации Гия Гиоргадзе направил письмо в секретариат ФИДЕ и членам Президентского совета организации, в котором назвал действия Илюмжинова неподобающими и безответственными.



Особое внимание автор обратил на то, что Илюмжинов встретился с главой федерации шахмат Абхазии, которая, согласно международным документам, является частью Грузии, оккупированной Россией.



В связи с этим грузинская сторона интересуется у чиновников ФИДЕ:



- имел ли Илюмжинов право награждать дипломом представителя самопровозглашённой республики Абхазия?



- в каком статусе Илюмжинов встретился с представителем Абхазии?



- осознают ли они, насколько чувствительным является абхазский вопрос для Грузии?



Всё это происходит на фоне того, что Грузия становится одной из ведущих шахматных держав - в 2017-2018 годах страна проведёт чемпионат Европы, Кубок мира и Олимпиаду, - подчёркивается в документе.



Грузинская федерация требует поднять эту тему на ближайшем заседании Совета и "принять надлежащие меры".





Источник: chess-news.ru Кирсан Илюмжинов встретился в Москве с президентом Шахматной федерации Абхазии Константином Тужба и вручил тому диплом за развитие шахмат в республике, - сообщает сайт Kirsan.today. Произошло это во время фестиваля Moscow Open.Президент Грузинской шахматной федерации Гия Гиоргадзе направил письмо в секретариат ФИДЕ и членам Президентского совета организации, в котором назвал действия Илюмжинова неподобающими и безответственными.Особое внимание автор обратил на то, что Илюмжинов встретился с главой федерации шахмат Абхазии, которая, согласно международным документам, является частью Грузии, оккупированной Россией.В связи с этим грузинская сторона интересуется у чиновников ФИДЕ:- имел ли Илюмжинов право награждать дипломом представителя самопровозглашённой республики Абхазия?- в каком статусе Илюмжинов встретился с представителем Абхазии?- осознают ли они, насколько чувствительным является абхазский вопрос для Грузии?Всё это происходит на фоне того, что Грузия становится одной из ведущих шахматных держав - в 2017-2018 годах страна проведёт чемпионат Европы, Кубок мира и Олимпиаду, - подчёркивается в документе.Грузинская федерация требует поднять эту тему на ближайшем заседании Совета и "принять надлежащие меры".











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