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Женщину и ребенка нашли мертвыми в Тбилиси


15.02.2017   16:36
Женщину и ребенка нашли мертвыми в их квартире на улице Нуцубидзе в Тбилиси, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на МВД Грузии.

Соседи забили тревогу после того, как они не появлялись два дня. Они вызвали спасителей, которые выбили дверь в квартиру.

"По первичному осмотру, на теле погибших нет следов насилия", — сказал представитель МВД.

Предположительно, причиной смерти стало отравления природным газом. Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства".

"Новости-Грузия"





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