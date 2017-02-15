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Женщину и ребенка нашли мертвыми в Тбилиси
15.02.2017 16:36
Женщину и ребенка нашли мертвыми в их квартире на улице Нуцубидзе в Тбилиси, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на МВД Грузии.
Соседи забили тревогу после того, как они не появлялись два дня. Они вызвали спасителей, которые выбили дверь в квартиру.
"По первичному осмотру, на теле погибших нет следов насилия", — сказал представитель МВД.
Предположительно, причиной смерти стало отравления природным газом. Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.
Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства".
"Новости-Грузия"
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