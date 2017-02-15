Защита требует статус беженца для разыскиваемого Россией Микаила Кадиева

15.02.2017 17:01 Предоставить статус беженца гражданину РФ Микаилу Кадиеву, которого разыскивает Россия через Интерпол по подозрению в убийстве главы Хасавюртовского района, потребовала защита во время судебного процесса в Тбилиси, передает "Взгляд".



«Мы считаем, что есть все основания полагать - Кадиева в России ждет несправедливый суд», - заявил телекомпании «Имеди» адвокат подозреваемого Гела Николаишвили.



По его словам, «российская сторона слабо мотивировала обвинения Кадиева».



«Также есть опасность в России для его жизни и здоровья, если Кадиева выдадут», - заявил Гела Николаишвили.



Пока неизвестно, какой вердикт вынесет суд.



Кадиев с подельником были задержаны в Тбилиси четыре года назад по подозрению в подготовке теракта. У них было изъято большое количество пластида, детонаторы.



Кадиев, которому заочно предъявлено обвинение в убийстве в 2009 году главы Хасавюртовского района, объявлен Россией в розыск по линии Интерпола.















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