Прокуратура предъявила руководителю компании «Центр Поинта еще одно обвинение

15.02.2017 20:20 Главная прокуратура Грузии привлекла к уголовной ответственности учредителя и директора ООО «Центр Поинт Группа» Майе Рчеулишвили и бывшую главу организационного отдела ООО «Дигоми Дистрикт Апартмент» Кетеван Жордания. Дело касается факта присвоения большого количества денег обманным путем.



Следствие обвиняет учредителя и руководителя «Центр Поинта» в присвоении 236 177 лари.

«Проведенным следствием установлено, что в конце 2014 года, директор ООО «Дигоми Дистрикт Апартмент» Майя Рчеулишвили с целью присвоения обманным путем большой денежной суммы, принадлежащей застройщикам, договорилась с начальником организационного отдела этого же ООО Кетеван Жордания, чтобы она связалась с застройщиками строящегося объекта и потребовала от каждого и них выплатить по 1 870 лари, мотивируя это тем, что мобилизация дополнительных денежных средств необходима для регистрации их имущества в Публичном реестре и введения в строящийся объект коммуникаций.



Соответственно, по поручению М. Рчеулишвили, К. Жордания связалась с застройщиками и потребовала от них внести в общей сложности 258 092 лари в течение 2014-2016 гг., и из этой суммы для регистрации в Публичный реестр было перечислено лишь 21 915 лари, а остальными средствами в размере 236 177 лари с помощью Кетеван Жордания завладела Майя Рчеулишвили.



Напомним общественности, что к данному этапу в отношении учредителя и директора ООО «Центр Поинт Группа» Майи Рчеулишвили в Тбилисском городском суде рассматривается два уголовных дела по «а» подпункту 2-й части и «б» подпункту 3-й части статьи 180 (пять эпизодов), по «а» подпункту» 2-й части и «б» подпункт 3-й части статьи 182 (два эпизода), «а» подпункту 2-й части и «в» подпункту 3-й части статьи 194, а также «а» подпункту и «б» подпункту 3-й части статьи 182 (эпизод т.н. аджарской "Магнолии").



Несмотря на то, что по одному из дел в виде меры пресечения был определен залог в размере 250 000 лари и в ноябре 2014 году по уголовному делу, в котором Майя Рчеулишвили проходила в качестве обвиняемой, состоялось разбирательство в Тбилисском городском суде, она вновь продолжила присваивать обманным путем деньги, принадлежащие застройщикам, из-за чего ей было предъявлено обвинение в преступлении, совершенном в период нахождения под залогом. Предъявленное Майе Рчеулишвили и Кетеван Жордания обвинение предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет», - говорится в заявлении прокуратуры.















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