В Грузии живет одна из самых пожилых женщин на Земле

15.02.2017 20:45 На Западе Грузии, в Мартвили, живет одна из самых пожилых женщин на Земле.



13 февраля 2017 года Ксения Берулава отметила свой 117-ый день рождения. Она родилась в 1900 году.

В настоящее время долгожительница живет вместе с дочерью. До замужества Ксения носила фамилию Брегвадзе, затем взяла фамилию супруга. Ее муж — Дмитрий Берулава, погиб в 1943 году на фронте, в боях под Керчью. Дочери Ксении — Авелине Галдава, недавно исполнилось 79 лет.



С днем рождения долгожительницу поздравили родственники и представители местного муниципалитета.



"Новости-Грузия"











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