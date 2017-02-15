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В Грузии живет одна из самых пожилых женщин на Земле


15.02.2017   20:45
На Западе Грузии, в Мартвили, живет одна из самых пожилых женщин на Земле.

13 февраля 2017 года Ксения Берулава отметила свой 117-ый день рождения. Она родилась в 1900 году.
В настоящее время долгожительница живет вместе с дочерью. До замужества Ксения носила фамилию Брегвадзе, затем взяла фамилию супруга. Ее муж — Дмитрий Берулава, погиб в 1943 году на фронте, в боях под Керчью. Дочери Ксении — Авелине Галдава, недавно исполнилось 79 лет.

С днем рождения долгожительницу поздравили родственники и представители местного муниципалитета.

"Новости-Грузия"





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