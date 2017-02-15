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Задержанный представитель Патриархии требует обеспечить безопасность членов своей семьи


15.02.2017   21:05
Адвокат протоиерея Мамаладзе, задержанного по обвинению в подготовке убийства «священнослужителя высокой иерархии», повидал в т. н. матросовой тюрьме своего подзащитного.

По словам Георгия Панцулая, отец Георгий Мамаладзе полагает, «что государственные органы введены в заблуждение» в связи с его причастностью к преступлению.

«Он думает, что государственные власти введены в заблуждение и надеется, что это положение будет исправлено и они реально заинтересуются тем, что он не виноват», -передал адвокат слова протоиерея Мамаладзе журналистам.

Кроме этого, задержанный представитель Патриархии еще раз потребовал от власти обеспечить безопасность членов своей семьи.

«Если бы протоиерей не опасался того, что его семье угрожает опасность, то он бы не передавал мне и народному защитнику, и не раз, эту просьбу», -сказал адвокат.

По словам защитника, протоиерей требует, чтобы ему разрешили встретиться с представителями духовенства.






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