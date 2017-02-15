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Гварамия: В воскресенье мы проведем аполитичную акцию
15.02.2017 21:17
Акция в поддержку оппозиционной телекомпании «Рустави 2» пройдет в воскресенье, на проспекте Руставели в Тбилиси, в 14:30. По словам сотрудников канала, акция будет аполитичной, хотя представители политических партий будут иметь возможность прийти на мероприятие и выразить солидарность журналистам телекомпании.
«Это будет аполитичная акция, политики здесь не будут выступать.К людям обратятся лишь известные общественности лица и журналисты «Рустави 2». Это будет аполитичная акция, но с участием политиков»,- сказал гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия.
Напомним, что в акции протеста в защиту «Рустави 2», кроме журналистов намерены участвовать представители парламентской и внепарламентской оппозиции.
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