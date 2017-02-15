Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гварамия: В воскресенье мы проведем аполитичную акцию


15.02.2017   21:17
Акция в поддержку оппозиционной телекомпании «Рустави 2» пройдет в воскресенье, на проспекте Руставели в Тбилиси, в 14:30. По словам сотрудников канала, акция будет аполитичной, хотя представители политических партий будут иметь возможность прийти на мероприятие и выразить солидарность журналистам телекомпании.

«Это будет аполитичная акция, политики здесь не будут выступать.К людям обратятся лишь известные общественности лица и журналисты «Рустави 2». Это будет аполитичная акция, но с участием политиков»,- сказал гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия.

Напомним, что в акции протеста в защиту «Рустави 2», кроме журналистов намерены участвовать представители парламентской и внепарламентской оппозиции.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Объем денежных переводов из-за рубежа в Грузию начали расти
WizzAir начинает выполнение прямых рейсов из Кутаиси в Лондон
Сократился объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
Автобус с туристами дважды закидали камнями в Абхазии
«ИнгуриГэс» будет отключена 21 февраля
В Абхазии обнаружен схрон оружия и боеприпасов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченских военных полицейских удерживают в Сирии по истечении контракта
В Минобороны подтвердили встречу главы Генштаба ВС РФ с коллегой из США в Баку
Землетрясение произошло на армяно-грузинской границе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна