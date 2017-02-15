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Член Прокурорского совета проходит еще одним свидетелем по делу протоиерея
15.02.2017 21:35
Член Прокурорского совета Ирма Чкадуа была допрошена в Главпрокуратуре в качестве свидетеля по делу протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого в подготовке убийства высокопоставленного духовного лица.
Об этом Чкадуа сообщила телекомпании «Рустави 2». По ее словам, после допроса она подписала в следственном ведомстве документ о неразглашении данных предварительного следствия.
«Я подтверждаю, что действительно дала показания. Государственную охрану не назначали, так как не было такой необходимости», -сказала она журналистам.
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