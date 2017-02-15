Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Член Прокурорского совета проходит еще одним свидетелем по делу протоиерея


15.02.2017   21:35
Член Прокурорского совета Ирма Чкадуа была допрошена в Главпрокуратуре в качестве свидетеля по делу протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого в подготовке убийства высокопоставленного духовного лица.

Об этом Чкадуа сообщила телекомпании «Рустави 2». По ее словам, после допроса она подписала в следственном ведомстве документ о неразглашении данных предварительного следствия.

«Я подтверждаю, что действительно дала показания. Государственную охрану не назначали, так как не было такой необходимости», -сказала она журналистам.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Объем денежных переводов из-за рубежа в Грузию начали расти
WizzAir начинает выполнение прямых рейсов из Кутаиси в Лондон
Сократился объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
Автобус с туристами дважды закидали камнями в Абхазии
«ИнгуриГэс» будет отключена 21 февраля
В Абхазии обнаружен схрон оружия и боеприпасов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченских военных полицейских удерживают в Сирии по истечении контракта
В Минобороны подтвердили встречу главы Генштаба ВС РФ с коллегой из США в Баку
Землетрясение произошло на армяно-грузинской границе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна