Член Прокурорского совета проходит еще одним свидетелем по делу протоиерея

15.02.2017 21:35 Член Прокурорского совета Ирма Чкадуа была допрошена в Главпрокуратуре в качестве свидетеля по делу протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого в подготовке убийства высокопоставленного духовного лица.



Об этом Чкадуа сообщила телекомпании «Рустави 2». По ее словам, после допроса она подписала в следственном ведомстве документ о неразглашении данных предварительного следствия.



«Я подтверждаю, что действительно дала показания. Государственную охрану не назначали, так как не было такой необходимости», -сказала она журналистам.















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