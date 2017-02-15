Гендиректор «Рустави 2» будет допрошен завтра в Тбилисском городском суде

15.02.2017 23:54 Генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия допросят в качестве свидетеля по делу о скрытой видеозаписи, отображающей его личную беседу с Мамукой Ахвледиани, завтра в 10:30 в Тбилисском городском суде.



Как сообщает адвокат Гварамия Дмитрий Садзаглишвили, его подзащитный в соответствии со своим требованием, предстанет на допрос.



«Процедура не отличается от допроса в следственном органе, просто допрос свидетеля проводится в присутствии судьи и процессом руководит судья, вопросы же задает представитель следственного органа. Основанием для нашего требования было недоверие в отношении МВД, что со своей стороны было весьма логичным по разным причинам. В первую очередь, считаем, что МВД не интересует расследование того дела, которое касается незаконного проникновения в компьютерную систему Ники Гварамия и незаконной добычи и распространения видеозаписи. Кроме того, при допросе мы назвали тех, кто слышал полную версию записи, однако ни с одним из них у следственного органа не было коммуникации и реально не было проявлено интереса к соображениям других лиц, кто слушал эту запись. И я был в этой записи. В той ситуации, когда МВД говорит, что существует заключение экспертизы, однозначно, что это липовое заключение, якобы запись не является смонтированной версией. Ввиду этих причин, мы не доверяем МВД и потребовали провести допрос в суде», - заявил Садзаглишвили.



Генеральный директор «Рустави 2» был приглашен на допрос в Министерство внутренних дел на 14 февраля, в 18:00. По заявлению ВМД, дело касается записи разговора Ники Гварамия и бывшего председателя Тбилисского городского суда Мамуки Ахвледиани, которая была распространена несколько месяцев назад. Поскольку Ника Гварамия публично заявил, что не намерен приходить в Министерство внутренних дел, и требует допроса в суде, следствие обратилось к суду с ходатайством, чтобы он был допрошен в качестве свидетеля в присутствии судьи, после чего следственный процесс был намечен на завтра, в 10:30.















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