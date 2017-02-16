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Для дачи показаний следствию благословение не требуется - Протоиерей Александр Галдава


16.02.2017   10:43
Для дачи показаний следствию благословение не требуется, - об этом заявил протоиерей Александр Галдава в передаче «360 градусов» на «Палитраньюс». Так Галдава откликнулся на требование задержанного за попытку отравления высокопоставленного духовного лица протоиерея Георгия Мамаладзе встретиться с духовными лицами, чтобы те благословили его на дачу показаний.

«Что касается получения благословения, меня это удивляет. Когда меня обвиняют, мне не требуется чье-либо благословение, чтобы сотрудничать со следствием. Мне не нужно чье-то благословение, чтобы сказать правду. Единственное, для чего ему нужен духовник, это его духовное состояние. Ему, как заключенному, требуется помощь от того наставника, который зайдет к нему и окажет духовную помощь. Для расследования и дачи показаний благословение не требуется», - заявил протоиерей Александр Галдава.

Что касается предъявленных обвинений, по словам протоиерея, с одной стороны очень трудно поверить в обвинение, а с другой - нет никаких оснований для того, чтобы не доверять прокуратуре.






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