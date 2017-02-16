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Экс-председатель тбилгорсуда требует допроса в присутствии судьи


16.02.2017   11:12
Бывший председатель Тбилисского городского суда Мамука Ахвледиани, как и гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия, также требует допросить его в присутствии судьи.

По словам Ахвледиани, он не доверяет МВД.

«Когда три дня спустя ты узнаешь по телевидению информацию о том, что происходит по твоему делу, к тому же об этом рассказывают политики и депутаты, ты не можешь доверять такому следствию. Поэтому всему нужно придать публичную и официальную форму», - заявил Мамука Ахвледиани.

Бывший председатель Тбилисского городского суда вызван в МВД сегодня. Дело касается записи разговора между Мамукой Ахвледиани и Никой Гварамия.






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