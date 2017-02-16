|
Экс-председатель тбилгорсуда требует допроса в присутствии судьи
16.02.2017 11:12
Бывший председатель Тбилисского городского суда Мамука Ахвледиани, как и гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия, также требует допросить его в присутствии судьи.
По словам Ахвледиани, он не доверяет МВД.
«Когда три дня спустя ты узнаешь по телевидению информацию о том, что происходит по твоему делу, к тому же об этом рассказывают политики и депутаты, ты не можешь доверять такому следствию. Поэтому всему нужно придать публичную и официальную форму», - заявил Мамука Ахвледиани.
Бывший председатель Тбилисского городского суда вызван в МВД сегодня. Дело касается записи разговора между Мамукой Ахвледиани и Никой Гварамия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна