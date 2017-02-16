Убийство патриарха или какого-либо иерарха ГПЦ не планировалось - Главпрокуратура

16.02.2017 12:48 Прокуратура Грузии подтверждает, что убийство патриарха или какого-либо иерарха ГПЦ не планировалось. Об этом пишет сегодня газета "Резонанси", которой в правоохранительном органе заявили, что обвинение протоиерею Георгию Мамаладзе предъявлен в подготовке убийства "одного лица", а не патриарха. Там же отмечают, что представители власти, духовные лица и общественность "неправильно поняли" их заявление.



"Главный прокурор на брифинге прямо ответил, что это не патриарх. Никто не сможет оспорить это с нами", - заявили корреспонденту газеты в прокуратуре и добавили, что речь не идет даже о высокопоставленном иерархе, а "об одном лице из окружения патриарха".



О ком конкретно идет речь в обвинении, в прокуратуре не говорят, однако адвокат Мамаладзе уже отметил, что речь идет о секретаре-референте патриарха Шорене Тетруашвили.



Руководитель пресс-службы главной прокуратуры Натия Сухиашвили в интервью "Резонанси" заявила:



"В нашем пресс-релизе, если хорошо прочтет, написано, что заявитель, который пришел в прокуратуру, сказал, что планировалось убийство духовного лица высокой иерархии. Мы привели цитату из его заявления, однако уже в четвертом абзаце написано то, что установлено следствие, т.е. что планировалось убийство одного лица из окружения патриарха, и тут речь не идет о представителе высокой иерархии. Просто, заявление следует хорошо прочесть. Хотя не знаю, почему подхватили [о патриархе] и решили. Важно то, что написано под "Следствием установлено"", - заявила Сухиашвили.



На вопрос, что "если речь не шла о патриархе, и вообще иерархе Грузинской православной церкви, почему премьер и другие министры делал заявления со ссылкой на следствие о том, что якобы удалось предотвратить преступление против государства и церкви", у прокуратуры нет ответа.



Напомним, что премьер-министр Георигй Квирикашвили и несколько министров в один голос заявляли, что страна избежала огромного несчастья и пресечено преступление против государства - нападение на Церковь. Заявления лидеров правящей силы и правительства было воспринято как попытка убийства патриарха. Это первый случай после 13 февраля, когда представитель прокуратуры открыто заявляет, что речь об убийстве иерарха ГПЦ не идет. Так почему же до сих пор умалчивали это?















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