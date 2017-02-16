19-летняя девушка упала с крыши жилого корпуса в Батуми

16.02.2017 14:09 19-летняя девушка упала с крыши жилого корпуса в Батуми. Предполагается суицид. Она была доставлена в Республиканскую больницу, однако несмотря на 2-часовую попытку врачей, спасти ее не удалось.



Как заявляет замдиректора больницы Георгий Кикабидзе, причиной кончины девушки стало тяжелое повреждение головного мозга.



"Пациент был доставлен в больницу с тяжким повреждением в области головы. В течение двух часов мы пытались ее спасти, однако, к сожалению, она скончалась", - заявил Кикабидзе.



МВД Грузии начало следствие по ст.115 - доведение до самоубийства.

















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