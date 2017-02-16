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Лектор ТГУ, выигравший джек-пот, профинансирует учебу своих студентов
16.02.2017 14:11
Победитель компании лотереи Грузии, и обладатель джек-пота, Тинатин Гиоргобиани планирует из выигранной суммы профинансировать учебу нескольких студентов на магистратуре. Об этом она заявила в интервью телекомпании "Рустави 2":
"Были несколько магистрантов, которые работали с утра допоздна, и лекции у них были вечером, поэтому это было очень утомительным для них ".
Тинатин Гиоргобиани является профессором кафедры классической филологии Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. 31 января в 735-м розыгрыше "Лото 6/36" она выиграла 1 380 345 лари, которые вчера торжественно вручили ей в гостинице Tbilisi Marriott.
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