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Лектор ТГУ, выигравший джек-пот, профинансирует учебу своих студентов


16.02.2017   14:11
Победитель компании лотереи Грузии, и обладатель джек-пота, Тинатин Гиоргобиани планирует из выигранной суммы профинансировать учебу нескольких студентов на магистратуре. Об этом она заявила в интервью телекомпании "Рустави 2":

"Были несколько магистрантов, которые работали с утра допоздна, и лекции у них были вечером, поэтому это было очень утомительным для них ".

Тинатин Гиоргобиани является профессором кафедры классической филологии Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. 31 января в 735-м розыгрыше "Лото 6/36" она выиграла 1 380 345 лари, которые вчера торжественно вручили ей в гостинице Tbilisi Marriott.







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