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Задержанный представитель Патриархии продолжает хранить молчание
16.02.2017 20:07
Адвокат неправительственной организации «Молодые юристы Грузии» Леван Вепхвадзе повидал в тюрьме протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого в организации убийства «высокопоставленного духовного лица».
По словам защитника, задержанный священник использует право молчания, но не согласен с обвинениями прокуратуры.
Как заявил Вепхвадзе, протоиерей Георгий Мамаладзе расскажет о деталях дела только после того, как получит благословение на это.
«Протоиерей сказал, что он использует право молчания не потому, что ему есть что скрывать, а потому что ему необходимо соответствующее благословение. И как только он получит благословение, он готов разъяснить все обстоятельства дела»,- сказал адвокат.
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