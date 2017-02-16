Суд оставил в заключении руководителя компании «Центр Поинт» и ее сына

16.02.2017 20:49 Суд оставил в заключении руководителя компании "Центр Поинт" Майю Рчеулишвили и ее сына, главу наблюдательного совета компании Гурама Рчеулишвили.



«Находиться в камере для меня не проблема. Но если с Лелой во время родов что-нибудь случится, то вся ответственность будет лежать на вас»,- заявил Гурам Рчеулишвили, обращаясь к членам суда.



Адвокаты Рчеулишвили требовали изменить арест на выплату залога.



Напомним, что накануне Главпрокуратура предъявила главе компании "Центр Поинт" Майе Рчеулишвили и руководителю отдела "Дигоми Дистрикт Апартмент" Кетеван Жордания новое обвинение, обвинив их в присвоении 236 177 лари.



Напомним, что 10 июля 2016 года основательница грузинской компании "Центр поинт" Майя Рчеулишвили, ее сын, глава наблюдательного совета компании Гурам Рчеулишвили, а также бывший директор "Центр поинт груп Аджария" Ираклий Миндели были задержаны, а затем арестованы по решению суда. Они обвиняются в присвоении средств дольщиков.



"Следствием установлено, что в конце 2014 года директор ООО "Дигоми Дистрикт Апартмент" Майя Рчеулишвили с целью присвоения обманным путем большой денежной суммы, принадлежащей застройщикам, договорилась с начальником организационного отдела этого же ООО Кетеван Жордания, чтобы она связалась с застройщиками строящегося объекта и потребовала от каждого и них выплатить по 1 870 лари (более 700 долларов США), мотивируя это тем, что мобилизация дополнительных денежных средств необходима для регистрации их имущества в Публичном реестре и подведения к строящемуся объекту коммуникаций", - сказано в заявлении Главной прокуратуры.



По данным ведомства, Жордания "связалась с застройщиками и потребовала от них внести в общей сложности 258 092 лари (около 97 911 долларов США) в течение 2014-2016 годов". " Из этой суммы для регистрации в Публичный реестр было перечислено лишь 21 915 лари (около 8 300 долларов США), а остальными средствами в размере 236 177 лари с помощью Кетеван Жордания завладела Майя Рчеулишвили", - отмечается в сообщении.



По данным ведомства, предъявленное Майе Рчеулишвили и Кетеван Жордания обвинение предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.



При этом прокуратура не уточнила, по какой статье было предъявлено обвинение. Однако, по информации ведомства, в отношении Майи Рчеулишвили в Тбилисском городском суде рассматриваются два уголовных дела по статьям 180 (Мошенничество) (пять эпизодов), 182 (Присвоение или растрата ) (два эпизода), 194 (Легализация незаконных доходов (отмывание денег) УК Грузии.















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