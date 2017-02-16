Адвокат: Гендиректор «Рустави 2» может стать фигурантом уголовного дела

16.02.2017 21:16 Следователи, занимающиеся расследованием дела о распространении аудиозаписей генерального директора телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамия и бывшего председателя Тбилисского городского суда Мамуки Ахвледиани, могут привлечь Гварамия к уголовной ответственности.



Такое заявление сделал адвокат Гварамия Дмитрий Садзаглишвили после завершения допроса его подзащитного в Тбилисском городском суде.



Речь идет об аудиозаписи, на которой гендиректор «Рустави 2» обсуждает с Мамукой Ахвледиани ситуацию в суде, а также некие 6 миллионов, часть из которых он планирует кому-то передать.



«Следствие началось по незаконному проникновению в компьютерную систему Ники Гварамия и незаконной добыче, и распространению видеозаписи. Однако указанное дело следствие не интересует. Они не хотят его раскрыть и по сей день ни одно следственное мероприятие в этом направлении не осуществлено», — сказал Дмитрий Садзаглишвили в эфире телекомпании «Рустави 2».



По его словам, вопросы следствия касались только содержания разговора, что на самом деле не входит в интересы следствия. «Единственное, чему это может служить, так это искусственное создание нового основания для привлечения к уголовной ответственности Ники Гварамия. Это может быть связано с преступлением, совершенным в процессе судопроизводства или со взяткой», — отметил адвокат.



Аналогичного мнения придерживается и сам Ника Гварамия.



Генеральный директор оппозиционной телекомпании с самого начала заявлял, что о 6 миллионах говорил не с Мамукой Ахвледиани, а с другим человеком, присутствовавшим при разговоре. При этом речь шла о долгах телекомпании, которые, по мнению этого третьего человека, власти использвуют, чтобы «задушить» телекомпанию, а Гварамия заявлял, что новый контракт позволит этого избежать.



Гварамия отказывается официально называть имя этого третьего человека. При этом на записи слышно, как он действительно обращается к третьему лицу, называя его «Алекс».



Кроме того, Гварамия указывает на то, что у него не было никаких причин давать взятку Мамуке Ахвледиани, который никогда не рассматривал дело телекомпании.



«Позиция прокуратуры была в том, что я должен был раскрыть источник, то есть третье лицо. Это следователи объяснили тем, что я не являюсь журналистом. Конечно же, это близорукость и незнание, в том числе, и правосудия Европейского суда по правам человека. Любой сотрудник телевидения и прессы, который занимается журналистской деятельностью, и не обязательно, чтобы он занимал штат журналиста, является защищенным привилегией не раскрытия источника», — сказал журналистам Гварамия после допроса.



Аудиозапись была распространена на анонимном сайте в октябре прошлого года и только несколько дней назад МВД установило ее аутентичность и именно в связи с этим решила допросить Нику Гварамия.



"Новости-Грузия"











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