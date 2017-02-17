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Народный защитник требует ужесточить антитабачную политику в Грузии


17.02.2017   12:59
Закон Грузии о контроле табака должен быть ужесточен, говорится в специальном отчете Народного защитника Грузии Учи Нануашвили.

Омбудсмен указывает на то, что сегодня более 30% взрослого населения Грузии -курильщики, а 60% детей в возрасте от 3 до 11 лет находятся под воздействием табачного дыма.

Народный защитник недоволен тем, что в стране не действует запрет на рекламу и популяризацию табака. Нануашвили также настаивает на принятии регуляций, связанных с реализацией и рекламированием электронных сигарет.

«Законодательство контроля табака нуждается в усовершенствовании и в максимальном приведении данного вопроса в соответствии с рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения и с директивами Европарламента и Совета Европы. Особенно, необходимо ужесточить регуляции, связанные с доступностью табачной продукции для подросткового поколения», — говорится в докладе.

По мнению омбудсмена, в закон должны быть внесены изменения, которые обеспечат полный запрет курения в закрытых помещениях.

«Исполнительные власти незамедлительно должны начать заботится о повышение осведомленности населения о вреде табачной продукции», — подчеркнул Нануашвили.

С нового года в Грузии повысились цены на сигареты. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, власти также планируют ужесточить контроль за курением в общественных местах.

В настоящее время парламент Грузии разрабатывает проект, предполагающий введение запрета курения в кафе, барах и ресторанах — законодательные поправки находятся в стадии разработки. Курить в подобных заведениях будет разрешено, если там выделят специальные места с вытяжкой. В противном случае курильщикам придется выходить на улицу.






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