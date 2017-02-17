АМЮГ: Действия прокуратуры ставят в неравное положение обвиняемого протоиерея Мамаладзе

17.02.2017 14:43 Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) призывает Главную прокуратуру снять ограничения с защиты отца Георгия Мамаладзе.



Как отмечается в заявлении АМЮГ, протоиерею Георгию Мамаладзе, который, согласно информации прокуратуры Грузии, задержан за подготовку умышленного убийства, до сих пор не дается возможность ознакомить общество со своей позицией.



Как поясняют в организации, несмотря на то, что закон позволяет прокуратуре обязать участников процесса, в том числе и адвокатов не разглашать сведения без ее согласия, этот механизм не должен использоваться против интересов задержанного лица.



«По данному делу становится очевидно, что принятые прокуратурой меры ставят обвиняемого в неравное положение. С одной стороны, прокуратура открыто говорит о разных важных обстоятельствах дела, а Мамаладзе и его адвокаты не могут публично ответить на эти обвинения.



Кроме этого, политические должностные лица продолжают делать публичные обвинения, в которых представляют факт совершения преступления обвиняемым доказанным и бесспорным, тем самым продолжая нарушать презумпцию невиновности.



Призываем Главную прокуратуру Грузии снять ограничения со стороны защиты.



Также прокуратура и МВД должны принять соответствующие меры для обеспечения безопасности членов семьи Георгия Мамаладзе.



Еще раз призываем политиков соблюдать и уважать гарантируемые конституцией и законодательством Грузии права и воздержаться до вынесения судом приговора от таких заявлений и высказываний, которые представляют обвиняемого виновным, а версию следствия - доказанным фактом», - говорится в заявлении.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

