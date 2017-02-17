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АМЮГ: Действия прокуратуры ставят в неравное положение обвиняемого протоиерея Мамаладзе
17.02.2017 14:43
Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) призывает Главную прокуратуру снять ограничения с защиты отца Георгия Мамаладзе.
Как отмечается в заявлении АМЮГ, протоиерею Георгию Мамаладзе, который, согласно информации прокуратуры Грузии, задержан за подготовку умышленного убийства, до сих пор не дается возможность ознакомить общество со своей позицией.
Как поясняют в организации, несмотря на то, что закон позволяет прокуратуре обязать участников процесса, в том числе и адвокатов не разглашать сведения без ее согласия, этот механизм не должен использоваться против интересов задержанного лица.
«По данному делу становится очевидно, что принятые прокуратурой меры ставят обвиняемого в неравное положение. С одной стороны, прокуратура открыто говорит о разных важных обстоятельствах дела, а Мамаладзе и его адвокаты не могут публично ответить на эти обвинения.
Кроме этого, политические должностные лица продолжают делать публичные обвинения, в которых представляют факт совершения преступления обвиняемым доказанным и бесспорным, тем самым продолжая нарушать презумпцию невиновности.
Призываем Главную прокуратуру Грузии снять ограничения со стороны защиты.
Также прокуратура и МВД должны принять соответствующие меры для обеспечения безопасности членов семьи Георгия Мамаладзе.
Еще раз призываем политиков соблюдать и уважать гарантируемые конституцией и законодательством Грузии права и воздержаться до вынесения судом приговора от таких заявлений и высказываний, которые представляют обвиняемого виновным, а версию следствия - доказанным фактом», - говорится в заявлении.
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