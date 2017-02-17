Мамрадзе: «То, о чем публично заявил владыка Петр, я знал с 1992 года»

17.02.2017 15:31 «Сначала я подумал, что речь вряд ли могла идти о подготовке убийства патриарха или какого-либо иерарха. Задержанный протоиерей Георгий Мамаладзе сам сказал, что ему предъявили вину, в которой ничего не говорится не только о патриархе, но и о каком-либо духовном лице. Все подумали, что о попытке отравления патриарха говорили главный прокурор, министры энергетики и юстиции и даже премьер. На следующей пресс-конференции главный прокурор сказал, что он нигде не упоминал патриарха. Но Шотадзе не говорил и то, что это не было направлено против патриарха. Поэтому его заявление стало толчком. Затем последовали заявления Беселия, Каладзе и многих других. Несмотря на то, что на следующий день мне многие на улице сказали, что не верят этому. Это было позорно. Когда они кричали, что Грузия избежала несчастья, все подумали, что это касалось не только церкви, но и патриарха. Они все преувеличили без достаточных оснований. Главное, что за 2-3 дня все ясно увидели, что народ не доверяет властям», - заявил бывший депутат парламента Петре Мамрадзе в интервью газете «Ахали таоба».



«В 1992 году, когда я работал в комитете Кавсадзе, а потом был депутатом, главой аппарата президента, я всегда слышал ту же информацию (в том числе и от духовных лиц), которую сейчас озвучил по телевидению митрополит Чкондидский владыка Петр. Может ли женщина управлять десятками епископов? Может, если этого хотят сами епископы, участвующие масштабных экономических и финансовых махинациях. Это уже организованная преступность, когда замешана вся система ради получения прибыли. Речь идет о нескольких людях, которых называют «золотыми рыбками». Я соблюдаю презумпцию невиновности. Кто-то спросит, какие у меня есть доказательства. Я всегда знал об этом изнутри, из патриархии. Я могу назвать молодого протоиерея Басила Кобахидзе, которого повысил Илия II и назначил на высокие должности. Потом он уехал в Европу. Басил Кобахидзе все опубликовал. Это соответствовало тому, что говорили мне другие на встречах. Когда я спросил у Кобахидзе, он ответил, что написал все, что ему было известно. Поэтому он сам ушел из церкви. Я много слышал о людях, которых называли маяками коррупции и которых потом арестовали и отпустили после выплаты миллионов. Выплатив эти миллионы, они доказали, что являются миллионерами. Иначе откуда у них такие суммы?» - отметил респондент.



«У меня много информации, но нет ни одного доказательства, чтобы я мог выступить с этим публично. В письме протоиерея Георгия Мамаладзе к патриарху перечисляются объекты, которые переданы патриархии. По словам владыки Петра, потом переданное здание кто-то покупает за 100 долларов, хотя реальная цена здания намного больше. Как это происходит? Значит, человек дает кому-то взятку? Более того, в 90-х годах у патриархии были льготы, поэтому сигареты, топливо и другие товары ввозились под эгидой патриархии. Они прикрывались патриархией и действовали под ее эгидой. Что было сказано такого, что мы не знали? Знали, но лишь на словах. Другое дело, когда публично по телевидению об этом говорит митрополит, член синода. Уже 25 лет ко мне поступает информация от разных источников из патриархии. Я не буду называть их имена, за исключением Кобахидзе, который открыто рассказывал и писал о ситуации в патриархии. Он даже написал, что предпринимаются попытки сделать патриархом владыку Димитрия, племянника Илии II. Кобахидзе также писал, что в высшей иерархии патриархии немало лиц, ранее судимых за экономические, финансовые или уголовные преступления. Возможно, таких было один-два человека, которые потом раскаялись и пошли служить в церковь, но в таком количестве? Я виню в этом тяжелейшее советское наследие, которое мы не смогли преодолеть в годы независимости. Все знали, что церковь контролировалась КГБ, будь то мужеложство или другое уголовное преступление, такие люди часто собирались и их процент был очень высок. Один мой друг-астрофизик пошел служить в церковь. Так как он был очень образованным, он быстро получил повышение - добился очень высокой должности по гражданской линии. Потом я узнал, что он ушел из церкви. Он встретился мне на улице и я спросил, почему он ушел оттуда? Он сказал, что если бы хотел работать в КГБ, то пошел бы прямо туда. Вы знали, что церковь контролировалась КГБ?» - заключил Петре Мамрадзе и на вопрос - «Вам известно об участии высокопоставленных чиновников в коррупционных схемах, связанных с церковью?» - ответил:



«В этом участвуют чиновники всех времен. Названия фирм я не помню, но когда в 90-е годы под эгидой патриархии ввозилось шампанское, топливо и другие товары, об этом даже шутили, что все мошенники теперь нашли прибежище в церкви. Вы назвали плохими события, которые развиваются вокруг церкви. Я говорю, что плохо, когда это происходит, но хорошо, что об этом наконец-то кто-то сказал. Я не жду, что священный синод примет решительные меры, но надеюсь, что они не оставят этого так, но пока Мамаладзе предпочитает молчать».















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