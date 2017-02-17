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Митрополит Чкондидский: Георгий Мамаладзе сделал много хорошего для Церкви


17.02.2017   15:35
Митрополит Чкондидский Петре Цаава посетил в т. н. матросовой тюрьме протоиерея Георгия Мамаладзе, задержанного в организации умышленного убийства.

Как заявил митрополит журналистам, Георгий Мамаладзе имеет большие заслуги перед Грузинской Православной церковью.

Кроме этого, владыка Петре прокомментировал заявление главы Грузинской Православной церкви Илии Второго.

«Патриарх хорошо знаком с отцом Георгием и он действительно сделал много хорошего для Церкви», -сказал митрополит.






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