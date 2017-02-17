Грузинский школьник получил грант в размере 160 000 долларов

17.02.2017 15:52 Талантливый и успешный школьник частного колледжа им. Демиреля Лука Деметрашвили продолжит учебу в Соединенных Штатах Америки. Лука остановил выбор на Manhattan College, где он продолжит образование с медицинским уклоном. Молодой грузин получил четырехгодичное финансирование университета Presidential scholarship. Его годовое финансирование составляет 42 000 долларов США. А в совокупности в виде финансового гранта грузинский ученик в течение четырех лет получит 160 000 долларов США.



Успешный ученик преследует целью овладеть профессией нейрохирургии в Соединенных Штатах, и максимально проявить свои возможности.



"Manhattan college является Liberal Arts College, то есть частным университетом свободных наук. Я долго наблюдал за методами преподавания университета, во время выбора учебного учреждения я заострил внимание на высокую квалификацию преподавателей. А также мне понравилась инфраструктура университета. Меня заинтересовали также спортивные активности, существующие в университете. Думаю, я принял наилучшее решение среди предложенных колледжей, где я также мог продолжить учебу"- заявил ученик двенадцатого класса колледжа имени Демиреля.



В настоящее время Лука Деметрашвили в выпускном классе. Начальное образование он получил в школе - лицее "Схиви", а с седьмого класса продолжил учебу в частном колледже Демиреля, где изучал предметы естественных наук на английском языке. Он активно включен в разные активности школы. Свои успехи Лука связывает как раз таки с основательным образованием, полученным в Грузии.



















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