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«Отец Георгий абсолютно невиновен» - Митрополит Чкондидский


17.02.2017   17:54
Митрополит Чкондидский Петре уверен в невиновности задержанного по подозрению в подготовке убийства протоиерея Мамаладзе.

Митрополит посетил подозреваемого священника в т.н. матросовой тюрьме.

По словам владыки, Георгий Мамаладзе должен быть освобожден до приезда в Грузию Патриарха.

«Спасибо Господу, что мой прогноз и подозрения, так сказать, почти оправдались, на 100%.

В центре очень большого скандала оказались церковь и государство, оба вместе. Я считаю, что отец Георгий должен быть освобожден как можно скорее, до приезда Патриарха. Я лично готов до последней минуты моей жизни бороться за то, чтобы этот человек был защищен.

Когда группа лиц сопровождающих Патриарха и члены Священного синода приедут в Грузию, мы должны собраться вместе с представителями власти и придумать как сделать соответствующее заявление.

Я говорю, что отец Георгий абсолютно невиновен и это, как я заявил в телепередаче «Выбор», является вероломной интригой КГБ-шников…»,- сказал владыка Петре.






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