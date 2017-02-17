«Отец Георгий абсолютно невиновен» - Митрополит Чкондидский

17.02.2017 17:54 Митрополит Чкондидский Петре уверен в невиновности задержанного по подозрению в подготовке убийства протоиерея Мамаладзе.



Митрополит посетил подозреваемого священника в т.н. матросовой тюрьме.



По словам владыки, Георгий Мамаладзе должен быть освобожден до приезда в Грузию Патриарха.



«Спасибо Господу, что мой прогноз и подозрения, так сказать, почти оправдались, на 100%.



В центре очень большого скандала оказались церковь и государство, оба вместе. Я считаю, что отец Георгий должен быть освобожден как можно скорее, до приезда Патриарха. Я лично готов до последней минуты моей жизни бороться за то, чтобы этот человек был защищен.



Когда группа лиц сопровождающих Патриарха и члены Священного синода приедут в Грузию, мы должны собраться вместе с представителями власти и придумать как сделать соответствующее заявление.



Я говорю, что отец Георгий абсолютно невиновен и это, как я заявил в телепередаче «Выбор», является вероломной интригой КГБ-шников…»,- сказал владыка Петре.















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