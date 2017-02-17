|
Школьникам Грузии придется учиться в Чистый четверг
17.02.2017 18:17
Пасхальные каникулы у грузинских школьников стартуют не с Чистого четверга, как это было раньше, а со Страстной пятницы. Об этом рассказали в Министерстве образования и науки страны.
Школы будут отдыхать в те же дни, что и все прочие госслужбы и учреждения, то есть со Страстной пятницы (14 апреля) по понедельник (17 апреля.
Напомним, в этом году у школьников будут и весенние каникулы, которые продлятся с 8 до 15 марта.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна