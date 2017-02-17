Школьникам Грузии придется учиться в Чистый четверг

17.02.2017 18:17 Пасхальные каникулы у грузинских школьников стартуют не с Чистого четверга, как это было раньше, а со Страстной пятницы. Об этом рассказали в Министерстве образования и науки страны.



Школы будут отдыхать в те же дни, что и все прочие госслужбы и учреждения, то есть со Страстной пятницы (14 апреля) по понедельник (17 апреля.



Напомним, в этом году у школьников будут и весенние каникулы, которые продлятся с 8 до 15 марта.















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