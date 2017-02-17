Гражданина Грузии арестовали за попрошайничество в Казахстане

17.02.2017 18:21 Фёдоровским районным судом рассмотрено административное дело в отношении 34-летнего гражданина Грузии по статье «Приставание в общественных местах», передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.



16 февраля, находясь на железнодорожном вокзале станции Жаркуль Фёдоровского района Костанайской области назойливо приставал к присутствующим на вокзале гражданам, выпрашивая деньги, за что был задержан сотрудниками полиции.



Суд привлек мужчину к административной ответственности, подвергнув взысканию в виде ареста сроком на 4 суток с административным выдворением за пределы Республики Казахстан.















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