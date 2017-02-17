Маглаперидзе: Мы предложили закрыть те программы, у которых сравнительно низкий рейтинг

17.02.2017 19:33 «Мы предложили Попечительскому совету закрыть те программы, у которых сравнительно низкий рейтинг и направить средства на улучшение материально-технической базы,» - об этом заявил генеральный директор Общественного вещателя, прокомментировав новый план, предусматривающий закрытие передач с низким рейтингом.



По словам Маглаперидзе, чтобы поправить материально-техническую базу, в какой-то части нужно сэкономить.



«Это долгосрочный рабочий процесс и он требует серьезных финансов. Рейтинг канала обусловлен программами, и до этого должна исправиться материально-техническая база канала. Для того, чтобы она исправилась, мы должны в какой-то части сэкономить, чтобы направить эти средства на улучшение технической базы. Мы не знаем другого способа сберечь средства, и предложили борду закрыть программы, имеющие относительно низкий рейтинг, и направить средства на улучшение материально-технической базы», - заявил Маграперидзе.















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