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Маглаперидзе: Мы предложили закрыть те программы, у которых сравнительно низкий рейтинг


17.02.2017   19:33
«Мы предложили Попечительскому совету закрыть те программы, у которых сравнительно низкий рейтинг и направить средства на улучшение материально-технической базы,» - об этом заявил генеральный директор Общественного вещателя, прокомментировав новый план, предусматривающий закрытие передач с низким рейтингом.

По словам Маглаперидзе, чтобы поправить материально-техническую базу, в какой-то части нужно сэкономить.

«Это долгосрочный рабочий процесс и он требует серьезных финансов. Рейтинг канала обусловлен программами, и до этого должна исправиться материально-техническая база канала. Для того, чтобы она исправилась, мы должны в какой-то части сэкономить, чтобы направить эти средства на улучшение технической базы. Мы не знаем другого способа сберечь средства, и предложили борду закрыть программы, имеющие относительно низкий рейтинг, и направить средства на улучшение материально-технической базы», - заявил Маграперидзе.






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