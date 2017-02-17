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Адвокат: Задержанному отцу Георгию Мамаладзе нездоровится
17.02.2017 20:05
Состояние здоровья, находящийся в предварительном заключении протоиерея Георгия Мамаладзе, оставляет желать лучшего, заявляет его адвокат Георгий Панцулая.
По словам адвоката, у задержанного священника уже четыре дня наблюдается высокая температура и артериальное давление.
«Он проходит соответствующие медицинские обследования и лечение. С точки зрения медицинского обслуживания, проблем с тюремной администрацией нет, но несмотря на это, к сожалению, состояние его здоровья уже четвертый день не стабилизируется», -сказал адвокат.
По словам Панцулая, отцу Георгию Мамаладзе в тюрьме зачитали обращение Патриарха Всея Грузии, в котором глава ГПЦ очень положительно отзывается о нем. Как заявил адвокат, его подзащитный рад высокой оценке Патриарха.
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