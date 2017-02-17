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Картины Пикассо и Кандинского представят в Тбилисском Дворце искусств


17.02.2017   21:00
Оригинальные картины таких знаменитых художников, как Пабло Пикассо, Василий Кандинский и Франц Рубо представят в Тбилисском Дворце искусств (Государственный музей театра, кино, музыки и хореографии).

Экспозиция мировых шедевров откроется 18 февраля в 14:00 и продлится месяц.

Кроме картин Пикассо, Кандинского и Рубо, посетители выставки смогут увидеть работы французского постимпрессиониста Максимилиана Люса, а также грузинского живописца Георгия (Гиго) Габашвили — крупнейшего представителя грузинского реалистического искусства второй половины XIX — начала XX века.

Всего на экспозиции будет представлено восемь картин. Все работы были доставлены в Тбилиси из США — они хранятся в частной коллекции грузинского коллекционера изобразительного искусства Давида Кобахидзе.

«Подтверждающие подлинность оригиналов документы уже прибыли. Очень скоро вы увидите и оригиналы шедевров», — пишет на своей странице директор музея Георгий Каландия.

Картины выставят в зале Давида Арсенишвили Дворца искусств. Вход на выставку платный: для взрослых – 2 лари (около 0.75 долларов), для детей – 1 лари (около 0.3 долларов).

"Новости-Грузия"





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