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Отец Георгий Мамаладзе переведен в клинику им. Чапидзе с сердечным приступом


17.02.2017   23:46
Отец Георгий Мамаладзе, обвиняемый в попытке предумышленного убийства, переведен в клинику им. Чапидзе с сердечным приступом. Об этом сообщила телекомпания "Рустави 2".

В министерстве по делам исполнения наказаний подтвердили информацию о переводе отца Георгия в клинику, однако других деталей не сообщают.

Распространяется информацию, что в клинике находятся и адвокаты отца Георгия.

Как известно, Министерство по делам исполнения наказаний сотрудничает с гражданскими клинкетами и туда переводят заключенных, которые нуждаются в дополнительных исследования.

Сегодня ранее адвокат отца Георгия Мамаладзе заявил, что у его подзащитного уже четыре дня отмечается высокая температура и проблемы с давлением.






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