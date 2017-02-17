Отец Георгий Мамаладзе переведен в клинику им. Чапидзе с сердечным приступом

17.02.2017 23:46 Отец Георгий Мамаладзе, обвиняемый в попытке предумышленного убийства, переведен в клинику им. Чапидзе с сердечным приступом. Об этом сообщила телекомпания "Рустави 2".



В министерстве по делам исполнения наказаний подтвердили информацию о переводе отца Георгия в клинику, однако других деталей не сообщают.



Распространяется информацию, что в клинике находятся и адвокаты отца Георгия.



Как известно, Министерство по делам исполнения наказаний сотрудничает с гражданскими клинкетами и туда переводят заключенных, которые нуждаются в дополнительных исследования.



Сегодня ранее адвокат отца Георгия Мамаладзе заявил, что у его подзащитного уже четыре дня отмечается высокая температура и проблемы с давлением.















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