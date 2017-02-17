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Телекомпания «Рустави 2» переходит в режим протестного вещания (+видео)


17.02.2017   23:50
Телекомпания "Рустави 2" объявила о переходе на протестное вещание. Об этом было заявлено несколько минут назад заместителем генерального директора телекомпании Заалом Удумашвили.

Согласно сообщению, телекомпания в качестве протеста выбирает молчание и прекращает вещание на два дня, до воскресенья, когда будет проведена масштабная акция в поддержку "Рустави 2" и в защиту свободы слова.

"Поверьте, принять это решение далось нам нелегко. Это крайняя мера протеста, к которой может обратиться телевидение, однако сегодня нам не оставили другого выхода. Нашим молчанием мы попытаемся довести свой голос ко всем. С сегодняшнего дня, а точнее с этйо минуты, "Рустави 2" переходит на протестное вещание. Всех ждем в половине третьего в воскресенье, на Руставели, перед зданием парламента. Вместе защитим "Рустави 2" и свободу слова", - заявил Заал Удумашвили.








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