ЕС присудил Специальный приз в области миротворческой журналистики в Грузии

18.02.2017 14:00 Представительство Европейского Союза в Грузии и Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии 14 февраля 2017 года вручили приз ЕС в области журналистики шести победителям конкурса. В этом году Специальный приз ЕС в области миротворческой журналистики достался Гванце Долуашвили за ее статью "Постоянная связь", опубликованную на JAM News.



"Для меня эта награда значит очень многое, она дает мне силы и желание продолжать мою работу сильнее, чем когда-либо", – призналась Долуашвили главе МНЕС Кястутису Янкаускасу, когда он поздравлял ее с достижениями. Гванце Долуашвили примет участие в месячной стажировке в главном офисе лондонского Института по освещению войны и мира (IWPR).



"Присуждая такие премии, МНЕС стремится поощрять освещение событий, которое помогает обществу объединиться и стремиться к миру", – отметил г-н Янкаускас, открывая церемонию вручения. "Кроме этого, мы хотели бы отметить такую журналистику, которая отходя от упрощения и полярной интерпретации событий, наводит мосты между людьми, а не разъединяют их".



Приз ЕС в области журналистики – это первая такого рода премия в Грузии. Она присуждается за работы, продвигающие ценности Европейского Союза и высокие стандарты журналистской этики и профессионализма.















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