Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В кардиологической клинике проводится комплексное обследование отца Георгия Мамаладзе


18.02.2017   14:55
По информации директора клиники имени Чапидзе Зазы Лазарашвили, состояние протоиерея Георгия Мамаладзе стабильное, проводятся необходимые исследования. Об этом врач сообщил, комментируя состояние здоровья помещенного в клинику протоиерея Георгия Мамаладзе. По его словам, острое повреждение миокарда исключено.

Как заявил Заза Лазарашвили, пациент остается в клинике и после всех исследований будет принято решение о том, какая форма лечения необходима.

«Продолжается лечение и исследования согласно тому протоколу, который соответствует его состоянию. Пока он остается в клинике, проводятся исследования, большинство которых требуют времени, для некоторых нужно 24 часа. Когда все данные будут проанализированы, мы примем решение, какая в последующем требуется форма лечения. Пациент поступил с диагнозом синкопе (потери сознания), однако, в тоже время, внимание привлекал жар, поэтому проводятся комплексные исследования. Приглашены различные специалисты, в том числе, инфекционист, невролог и др.», - сообщил Заза Лазарашвили.

Следующий комментарий касательно состояния здоровья протоиерея Георгия Мамаладзе врач сделает к концу дня.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузстат: Прожиточный минимум семьи из пяти человек составляет 331,40 лари
Кыргызстан планирует заимствовать опыт Грузии в сфере энергетики
Анкара, Баку и Тбилиси доведут товарооборот до 20 млрд долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Муфтият Дагестана возмущен насаждением "чуждых Исламу идей"
Евкуров нашел применение вдовам боевиков в женсовете
В Дагестане протестующие вошли в мэрию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна