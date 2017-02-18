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В кардиологической клинике проводится комплексное обследование отца Георгия Мамаладзе
18.02.2017 14:55
По информации директора клиники имени Чапидзе Зазы Лазарашвили, состояние протоиерея Георгия Мамаладзе стабильное, проводятся необходимые исследования. Об этом врач сообщил, комментируя состояние здоровья помещенного в клинику протоиерея Георгия Мамаладзе. По его словам, острое повреждение миокарда исключено.
Как заявил Заза Лазарашвили, пациент остается в клинике и после всех исследований будет принято решение о том, какая форма лечения необходима.
«Продолжается лечение и исследования согласно тому протоколу, который соответствует его состоянию. Пока он остается в клинике, проводятся исследования, большинство которых требуют времени, для некоторых нужно 24 часа. Когда все данные будут проанализированы, мы примем решение, какая в последующем требуется форма лечения. Пациент поступил с диагнозом синкопе (потери сознания), однако, в тоже время, внимание привлекал жар, поэтому проводятся комплексные исследования. Приглашены различные специалисты, в том числе, инфекционист, невролог и др.», - сообщил Заза Лазарашвили.
Следующий комментарий касательно состояния здоровья протоиерея Георгия Мамаладзе врач сделает к концу дня.
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