В кардиологической клинике проводится комплексное обследование отца Георгия Мамаладзе

18.02.2017 14:55 По информации директора клиники имени Чапидзе Зазы Лазарашвили, состояние протоиерея Георгия Мамаладзе стабильное, проводятся необходимые исследования. Об этом врач сообщил, комментируя состояние здоровья помещенного в клинику протоиерея Георгия Мамаладзе. По его словам, острое повреждение миокарда исключено.



Как заявил Заза Лазарашвили, пациент остается в клинике и после всех исследований будет принято решение о том, какая форма лечения необходима.



«Продолжается лечение и исследования согласно тому протоколу, который соответствует его состоянию. Пока он остается в клинике, проводятся исследования, большинство которых требуют времени, для некоторых нужно 24 часа. Когда все данные будут проанализированы, мы примем решение, какая в последующем требуется форма лечения. Пациент поступил с диагнозом синкопе (потери сознания), однако, в тоже время, внимание привлекал жар, поэтому проводятся комплексные исследования. Приглашены различные специалисты, в том числе, инфекционист, невролог и др.», - сообщил Заза Лазарашвили.



Следующий комментарий касательно состояния здоровья протоиерея Георгия Мамаладзе врач сделает к концу дня.















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