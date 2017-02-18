Отец Георгий Мамаладзе дважды переносил клиническую смерть

18.02.2017 15:32 Отец Георгий перенес операцию на сердце, у него дважды была клиническая смерть, - об этом журналистам сообщила подруга протоиерея Георгия Мамаладзе – Мариам Тариеладзе, находясь в Центре неотложной кардиологии имени Чапидзе.



«3 года назад случилось так, что у него остановилось сердце, врачи сумели его спасти. Во второй раз сердце остановилось во время диагностики и сделали стентирование. И после операции несколько раз бывало, что он попадал в отделение реанимации и не удивительно, что он снова в больнице после этих эмоций и стрессового состояния. Мы не знаем деталей, все узнаём из СМИ», - отметила Мариам Тариеладзе.



Протоиерей Георгий Мамаладзе вчера был доставлен в Центр неотложной кардиологии имени Чапидзе. По словам медицинского директора клиники Зазы Лазарашвили, протоиерей поступил с диагнозом синкопе (потери сознания).















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