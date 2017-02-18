Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Конкурс красоты «Мисс Бюст 2017» во второй раз пройдет в Грузии


18.02.2017   16:38
В Грузии объявлен набор желающих на участие в конкурсе красоты «Мисс Бюст 2017» – обладательницу самой красивой груди в стране выберут во второй раз.

Организатор — компания «Nino Adamashvili & Company», подчеркивает, что конкурс благотворительный. В этом году мероприятие проводится в пользу женщин, больных анорексией. Конкурс также направлен на борьбу с сексизмом.

Одним из обязательных условий для участия в конкурсе является минимум третий размер естественного бюста, а также возраст от 18 до 37 лет. Для регистрации на «Мисс Бюст 2017» необходимо связаться с организаторами на официальной странице конкурса. Регистрация продлится до марта 2017 года.

Полуфинал конкурса «Мисс Бюст 2017» запланирован на конец апреля 2017 года, а финал – в первой декаде мая. Оценивать девушек будет жюри из десяти человек, укомплектованное из известных в Грузии представителей шоу-бизнеса.

В этом году приз получит не только победительница конкурса, но и обладательницы разных номинаций. В числе конкурсных наград — путешествия за границу и по Грузии, а также другие ценные призы.

Победительницей первого конкурса, «Мисс Бюст 2016», стала 18-летняя Нино Гогава с грудью 5 размера. В качестве приза девушка получила путевку на одну персону в пятизвездочную гостиницу турецкого курорта — Анталии, путевку в Батуми на двух человек и профессиональную фотосессию.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузстат: Прожиточный минимум семьи из пяти человек составляет 331,40 лари
Кыргызстан планирует заимствовать опыт Грузии в сфере энергетики
Анкара, Баку и Тбилиси доведут товарооборот до 20 млрд долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Муфтият Дагестана возмущен насаждением "чуждых Исламу идей"
Евкуров нашел применение вдовам боевиков в женсовете
В Дагестане протестующие вошли в мэрию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна