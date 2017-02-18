Конкурс красоты «Мисс Бюст 2017» во второй раз пройдет в Грузии

18.02.2017 16:38 В Грузии объявлен набор желающих на участие в конкурсе красоты «Мисс Бюст 2017» – обладательницу самой красивой груди в стране выберут во второй раз.



Организатор — компания «Nino Adamashvili & Company», подчеркивает, что конкурс благотворительный. В этом году мероприятие проводится в пользу женщин, больных анорексией. Конкурс также направлен на борьбу с сексизмом.



Одним из обязательных условий для участия в конкурсе является минимум третий размер естественного бюста, а также возраст от 18 до 37 лет. Для регистрации на «Мисс Бюст 2017» необходимо связаться с организаторами на официальной странице конкурса. Регистрация продлится до марта 2017 года.



Полуфинал конкурса «Мисс Бюст 2017» запланирован на конец апреля 2017 года, а финал – в первой декаде мая. Оценивать девушек будет жюри из десяти человек, укомплектованное из известных в Грузии представителей шоу-бизнеса.



В этом году приз получит не только победительница конкурса, но и обладательницы разных номинаций. В числе конкурсных наград — путешествия за границу и по Грузии, а также другие ценные призы.



Победительницей первого конкурса, «Мисс Бюст 2016», стала 18-летняя Нино Гогава с грудью 5 размера. В качестве приза девушка получила путевку на одну персону в пятизвездочную гостиницу турецкого курорта — Анталии, путевку в Батуми на двух человек и профессиональную фотосессию.



"Новости-Грузия"











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