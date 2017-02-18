Омбудсмен: Протоиерей Георгий Мамаладзе бодр, и намерен продолжать борьбу

18.02.2017 18:21 Протоиерей Георгий Мамаладзе бодр, намерен продолжать борьбу и мы ждем, что состояние его здоровья улучшится в ближайшие дни, - об этом заявил Народный защитник Уча Нануашвили после того, как навестил протоиерея в кардиологической клинике им. Чапидзе.



По словам Учи Нануашвили, стороне защиты обязательно должна быть дана возможность говорить о деталях дела.



«Есть целый ряд противоречий между официально озвученной версией и рассказом протоиерея. Сегодня мы об этом говорили меньше из-за состояния его здоровья, но Народный защитник детально изучает обстоятельства этого дела, и я надеюсь, что в ближайшие дни многое прояснится. Необходимо, чтобы стороне защиты незамедлительно была дана возможность говорить о деталях дела. Одна сторона пользуется преимуществом за счет нарушения принципа равенства.В этом деле это самое недопустимое. В первую очередь, эта ситуация должна измениться как можно скорее», - заявил Уча Нануашвили.















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