Из обращения патриарха были вырезаны слова беспокойства об отце Георгие Мамаладзе

18.02.2017 22:17 Телекомпания «Объектив» распространяет полную версию обращения Католикоса-Патриарха всея Грузии от 16 февраля, которая по утверждению телекомпании, была получена ею самой. По их же заявлению, распространившееся в СМИ 16 февраля видеообращение патриарха смонтировано.



Согласно распространенной сегодня записи, в отличие от первого варианта, патриарх также заостряет внимание на заявлениях протоиерея Георгия Мамаладзе. Из первого обращения Ильи II, опубликованного на странице Зугдидской и Цаишской епархии, вырезана следующая часть: «Что произошло, почему случилось, что отец Георгий говорит то одно, то – другое, по чьему заданию это происходит?», - говорит патриарх.



Полная версия обращения патриарха, распространенная «Объективом», такова:



«Грусть и радость как братья-близнецы ходят вместе. Когда человек в радости, он должен ожидать грусти. Грусть, ты начало радости. Радость, ты начало грусти. Это восточная мудрость. К сожалению, мне пришлось приехать в Германию, и мне сделали операцию на желчном. Операция завершилась хорошо, хорошие результаты и врачи скажут об этом. Хочу также коснуться той странной и какой-то ненормальной ситуации, которая связана с отцом Георгием Мамаладзе. Я знаю отца Георгия уже давно и ничего, кроме хорошего, от него не слышал и не видел.



Что случилось, почему произошло, что отец Георгий говорит то одно, то – другое, по чьему заданию это происходит?



Я хочу сказать одно, - наша церковь, страна и грузинский народ, население Грузии всегда были единым, целым организмом и будут в будущем. Никто не сможет разлучить нашу нацию и нашу церковь. Я через три дня прибуду в Тбилиси и надеюсь, все успокоится, выяснится и все придет в норму. Да благословит Господь вас и всю Грузию», - сказал патриарх.



















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