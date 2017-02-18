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Движение транспорта на пр. Руставели буде запрещено в связи с акцией в поддержку «Рустави 2»


18.02.2017   22:26
Завтра с 14:00 в Тбилиси будет перекрыта часть автомобильной дороги от улицы Чантурия до площади Свободы.

Как сообщают Министерстве ВД, движение транспорта будет запрещено ввиду анонсированной акции на проспекте Руставели. По информации ведомства, движение будет возможно по прилегающим к площади Свободы улицам.

Завтра в 14:30 на проспекте Руставели состоится акция в поддержку телекомпании «Рустави 2».






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