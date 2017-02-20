Католикос-Патриарх вернется в Тбилиси сегодня

20.02.2017 11:21 Католикос-Патриарх всея Грузии Илья II, успешно перенесший операцию в берлинской клинике, вернется в Тбилиси сегодня в 18:00.



Как сообщили в Патриархии Грузии, глава ГПЦ вместе с сопровождающими лицами прибудет чартерным рейсом в Тбилисский международный аэропорт, где его будут встречать представители общественности.



13 февраля Илия Второй был прооперирован берлинской клинике. Личный врач Илии Второго Цисана Шартава заявила, что "это была плановая операция по лапароскопии желчного пузыря, операция прошла успешно". В конце декабря 2016 года Илия Второй перенес инфекцию, которая сопровождалась высокой температурой и воспалением желчного пузыря. Грузинские и германские врачи в январе посоветовали ему пройти обследование в ФРГ.



Илия Второй был избран Католикосом-Патриархом Грузии 25 декабря 1977 года, он пользуется большим уважением в стране и за ее пределами.















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