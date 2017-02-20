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100-балльная система водительских прав будет задействована до конца года


20.02.2017   13:02
100-балльная система водительских прав будет задействована до конца года. Парламент вернулся к рассмотрению изменений к закону «О дорожном движении» и связанных с ним законопроектов. Как сообщил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, изменения в рамках законодательной реформы безопасности дорожного движения, подразумевающие, в том числе, и задействование 100-балльной системы водительских прав, предположительно будут приняты в ходе весенней сессии. Конкретная дата введения изменений в действие не называется, предположительно новые регуляции вступят в силу с осени.

«Наряду с другими изменениями запланирован ввод 100-балльной системы, при которой тот, кто на протяжении календарного года будет лично оштрафован патрульной полицией, потеряет и баллы. По исчерпанию 100-балльного лимита действие водительских прав будет приостановлено. При такой системе те водители, для которых не составляет проблемы выплатить штраф, почувствуют больше ответственности», - отметил лидер парламентского большинства.

По его словам, предположительно, будет ужесточено администрирование за такие нарушения, которые часто приводят к авариям (превышение скорости, нарушение правил маневрирования, вождение в нетрезвом виде и пр.). «Ужесточается законодательство для защиты пешеходов и в плане безопасности перевозки детей», - отметил лидер парламентского большинства.






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