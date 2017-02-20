Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Врач: Патриарх чувствует себя хорошо, все показатели, за которыми мы наблюдаем ежедневно, приемлемы


20.02.2017   13:06
Католикос-Патриарх всея Грузии Илья II чувствует себя хорошо, - об этом журналистам сообщила личный врач патриарха Цисана Шартава.

«Святейший чувствует себя хорошо. Все показатели, за которыми мы наблюдаем ежедневно, для нас приемлемы. Поздравляю всю Грузию с успешно проведенным Святейшему лечением», - заявила Цисана Шартава.

Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья II вернется из Берлина в Тбилиси сегодня в 17:30. Католикос-Патриарх вместе с сопровождающими лицами прибудет чартерным рейсом в Тбилисский международный аэропорт, где его будут встречать прихожане, духовные лица и представители общественности.

Католикос-Патриарх отправился на лечение в Германию 2 февраля. 13 февраля в клинике «Хелиос Берлин-Бух» ему была проведена хирургическая операция на желчном пузыре.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Цены на недвижимость упали почти на 15%
«Тегета моторс» открыла филиал в Баку
США на первом месте по размеру денежных переводов в Грузию на одного эмигранта
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии навестил Илью II в патриархии
Баку и Киев обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта
В Дагестане разгоняют входящую в сотню лучших в РФ школу искусств
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна