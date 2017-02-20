Врач: Патриарх чувствует себя хорошо, все показатели, за которыми мы наблюдаем ежедневно, приемлемы

20.02.2017 13:06 Католикос-Патриарх всея Грузии Илья II чувствует себя хорошо, - об этом журналистам сообщила личный врач патриарха Цисана Шартава.



«Святейший чувствует себя хорошо. Все показатели, за которыми мы наблюдаем ежедневно, для нас приемлемы. Поздравляю всю Грузию с успешно проведенным Святейшему лечением», - заявила Цисана Шартава.



Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья II вернется из Берлина в Тбилиси сегодня в 17:30. Католикос-Патриарх вместе с сопровождающими лицами прибудет чартерным рейсом в Тбилисский международный аэропорт, где его будут встречать прихожане, духовные лица и представители общественности.



Католикос-Патриарх отправился на лечение в Германию 2 февраля. 13 февраля в клинике «Хелиос Берлин-Бух» ему была проведена хирургическая операция на желчном пузыре.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

