В Тбилиси из зала суда освободили обвиняемых в убийстве менеджера «Теласи»

20.02.2017 13:17 Апелляционный суд оправдал обвиняемых в организации убийства менеджера «Теласи» Ники Ломинадзе – Гию Гвичиани и Нику Чемия.



Суд признал Гвичиани и Чемия невиновными. Подсудимые после 11 лет заключения были освобождены из-под стражи прямо в зале суда.



Напомним, что прокуратура обвинила Гию Гвичиани в убийстве бывшего менеджера компании "AES-Теласи" Николоза Ломинадзе, в 2002 году, и суд приговорил его к пожизненному заключению.



Тогда, кроме него к ответственности по этому делу были привлечены Нодар Гвичиани как посредник убийства и Ника Чемия, Автандил Херкеладзе и Георгий Папачашвили как исполнители.



Позднее в 2014 году Апелляционный суд изменил приговор Георгию Гвичиани и Нике Чемия и заменил бессрочное заключение на 15 лет лишения свободы.



А в ноябре прошлого года Главная прокуратура Грузии приняла решение пересмотреть дело об убийстве бывшего менеджера компании "AES-Теласи".















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