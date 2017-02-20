Защиту Мамаладзе взял на себя еще один адвокат

20.02.2017 13:34 Протоиерея Георгия Мамаладзе, задержанного за организацию убийства, вместе с Георгием Панцулая будет защищать еще один адвокат Михаил Рамишвили.



Рамишвили уже познакомился со своим подзащитным, с которым сегодня обсудит все детали дела. Встреча пройдет в клинике им. Чипидзе, во второй половине дня.



Напомним, что Главная прокуратура Грузии по обвинению в подготовке убийства задержала дьякона Георгия Мамаладзе. По информации прокуратуры, следствие началось 2 февраля 2017 года на основании заявления одного из граждан, который сообщил, что его знакомый отец Георгий Мамаладзе попросил его помочь раздобыть опасное для жизни ядовитое вещество — цианид. Как выяснил заявитель при встрече, это вещество дьякон собирался использовать для покушения на жизнь высокопоставленного духовного лица. С опасным грузом дьякон Мамаладзе собирался вылететь в Германию, где проходит лечение Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Священник был задержан 10 февраля в Тбилисском международном аэропорту при попытке вылета в Германию. При обыске багажа у него был найден цианид. 12 февраля суд вынес ему меру пресечения — заключение под стражу.















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