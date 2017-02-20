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Патриарх Грузии покинул берлинскую клинику (+видео)
20.02.2017 14:23
Патриарх покинул берлинскую клинику Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья II покинул клинику в Берлине.
Святейший направился из клиники «Хелиос Берлин-Бух» в аэропорт, откуда вылетит в Грузию.
Из больница Святейшего проводили местные грузины и лечащие врачи.
В Германии Католикосу-Патриарху неделю назад была проведена хирургическая операция на желчном пузыре. Сейчас состояние его здоровья стабильно. Святейшего ожидают на родине к 17:30.
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