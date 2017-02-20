Дзабирадзе: Любая попытка дискредитации церкви очень опасна

20.02.2017 15:33 «Этот процесс показал, что в патриархии есть острое противостояние, в котором есть два фланга. Такое масштабное внутреннее противостояние впервые вышло за пределы церкви и стало темой общественного обсуждения. Проблема, о которой сейчас идет речь - попытка чьего-то убийства - не так важна по сравнению с тем, свидетелями чего мы стали», - заявил эксперт Вахтанг Дзабирадзе в интервью газете «Квирис палитра».



«Главное другое, чем должен дорожить весь народ. Дело в том, что патриархия и Грузинская православная церковь в последние 25 лет оказалась единственным институтом, который смог сохранить единство, не распасться, не стать дифференцированным и способствовать сохранению единства страны в своем пространстве. Я имею в виду, что ГПЦ включает в себя и те части страны, которые оккупированы Россией, и это признает и Русская православная церковь. То есть на Абхазию и т.н. Южную Осетию распространяется юрисдикция ГПЦ. Это очень важно. Поэтому любая попытка дискредитации церкви очень опасна. Это нельзя считать сугубо церковным вопросом. Это касается и проблематики единства нашей страны. Это одна негативная сторона этого процесса. А другая заключается в том, что все внутри страны и за ее пределами попытаются использовать этот процесс в своих интересах. Противостояние в патриархии свидетельствует о том, что завтра-послезавтра в церкви начнется перегрупировка сил. Следовательно, все пытаются увеличить число своих сторонников. В общем, началась борьба за патриарший престол, вмешаться в которую попытаются как внутренние, так и внешние силы», - отметил в беседе с корреспондентом издания Вахтанг Дзабирадзе.



«Мы видим, что политики пытаются использовать это в своих интересах. Но только политиками это не ограничится. Это самое плохое последствие этого процесса. Поэтому важно, чтобы следствие было не только беспристрастным, но и прозрачным, кто бы не оказался виновен. Если власти не смогут установить реальную картину фактами и бесспорными доказательствами, это будет губительно для страны, в том числе и для церкви - вот какова угроза. К сожалению, случившееся показало плачевное положение грузинского общества - как его духовной, так и мирской части. На мой взгляд, мы увидели очень противную картину. Несмотря на то, кто прав и кто виноват, картина не меняется. Таково грузинское общество и больше всего меня пугает именно это», - продолжил респондент.



«Раз и навсегда прокуратура должна создать такую службу по связям с общественностью, которая точно будет формулировать свою мысль. Когда сначала сообщили о задержании протоиерея, который, по их словам, направлялся в Германию и вез с собой цианид, любому человеку сразу на ум приходит то, что в Германию лечиться уехал патриарх... А прокуратура не опровергла эту версию, а напротив, подкрепила ее, когда заявила, что планировалась ликвидация высокопоставленного духовного лица. Разумеется, общество связало это с патриархом. Прокуратура обязана учитывать такие обстоятельства, контекст и делать очень осторожные заявления. Право на тиражирование таких версий есть у СМИ, но не у прокуратуры и все увидели, к чему это привело - к полной общественной истерике. После этого они были вынуждены публиковать второе заявление и объяснять, что никто не собирался отравлять патриарха», - заключает издание.















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