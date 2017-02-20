Напряженное молчание перед приездом патриарха

20.02.2017 15:57 «Сегодня из Германии возвращается католикос-патриарх Илия II и по поводу «дела о цианиде» и противостояния в патриархии мы можем узнать много нового. Во-первых, как заявляют в прокуратуре, после приезда патриарха они планируют обнародовать доказательства. Ожидается, что Илия II выразится более ясно по этому делу. Во-вторых, мы узнаем, как относится к коррупции в патриархии глава церкви - он попытается замять скандал или согласится сформировать группу, которая проведет аудит. Теологи утверждают, что когда высокопоставленное духовное лицо публично высказывает множество обвинений, в том числе и о коррупционных интересах, церковный закон обязательно должен это расследовать, выявить преступников и отлучить их от церкви. Однако, по их словам, грузинская церковь часто не соблюдает церковные законы, поэтому они не надеются, что алчные и виновные священнослужители будут уличены и наказаны», - пишет газета «Резонанси».



«В субботу ночью распространилась информация об отставке главного прокурора Ираклия Шотадзе, о которой будет сообщено в понедельник. Но прокуратура официально опровергла эту информацию. Задержанный по обвинению в подготовке убийства протоиерей Георгий Мамаладзе собирается нарушить молчание и даст показания прокуратуре, после того как его выпишут из клиники имени Чапидзе, где он лечится от воспаления легких. Но узнает ли о его позиции общественность, пока неизвестно, так как уже неделю адвокат Георгий Панцулая требует от прокуратуры упразднить его подпись под документом о неразглашении и позволить ему ответить на обвинения. Вместо этого заместитель главного прокурора Мамука Васадзе пообещал, что после приезда патриарха прокуратура обнародует имеющиеся доказательства и подробно расскажут обо всем, что ставит в неравные условия Георгия Мамаладзе, сторона защиты которого не может ничего противопоставить обвинению», - отмечает издание.



«Кроме этого, Васадзе говорит, что в скрытой записи свидетеля Ираклия Мамаладзе обсуждается много тем, в том числе и патриарх, поэтому однозначно заявить, чье отравление планировалось, нельзя. Следствие же установило, что действительно планировалось убийство - одного или нескольких лиц. Одно лицо уже идентифицировано. Это заявление стало третьей поправкой позиции прокуратуры. Сначала было сказано, что протоиерей Георгий Мамаладзе собирался отравить цианидом высокопоставленное духовное лицо, а премьер и другие представители властей связали это с патриархом, после чего между духовными лицами началось большое противостояние. Затем прокуратура заявила, что в обвинении говорится о подготовке убийства «одного лица», теперь же речь идет о «нескольких лицах». Подобные заявления прокуратуры с каждым днем вызывают в обществе все больше вопросов», - продолжает издание.



«Главный свидетель обвинения журналист Ираклий Мамаладзе и сегодня утверждает, что речь шла о подготовке убийства патриарха, но из-за обязательства неразглашения он не может рассказать о деталях. По этой же причине молчит и адвокат Георгия Мамаладзе, но стало известно, что Мамаладзе отрицает подготовку убийства патриарха и абсолютно не согласен с большинством обвинений. Вопросы есть и к адвокату - почему тот не сообщил об этом в день задержания - 10 февраля, а стал ждать брифинга прокуратуры 13 февраля. Премьер Георгий Квирикашвили объяснил эту 3-дневную задержку тем, что до операции патриарха они не хотели сообщать об этом, позаботившись тем самым об Илие II. К тому же, Квирикашвили выразил надежду, что после приезда в Грузию и ознакомления с материалами дела, патриарх «займет соответствующую позицию», - заключает издание.















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