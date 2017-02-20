Адвокат задержанного протоиерея внесет в прокуратуру еще одно заявление с просьбой снять условие неразглашения деталей дела

20.02.2017 16:17 Адвокат протоиерея Георгия Мамаладзе - Георгий Панцулая еще раз обратится к прокуратуре с просьбой снять со стороны защиты условие неразглашения деталей дела.



Как сообщил Георгий Панцулая, он намерен явиться в прокуратуре и вновь внести заявление.

Как отметил адвокат, до внесения документа в прокуратуру, он сделает публичное заявление, так как «Главная прокуратура на протяжении этого времени не отвечает».



По словам адвоката, в заявлении, кроме условия неразглашения, он коснется и других вопросов.















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