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Адвокат задержанного протоиерея внесет в прокуратуру еще одно заявление с просьбой снять условие неразглашения деталей дела


20.02.2017   16:17
Адвокат протоиерея Георгия Мамаладзе - Георгий Панцулая еще раз обратится к прокуратуре с просьбой снять со стороны защиты условие неразглашения деталей дела.

Как сообщил Георгий Панцулая, он намерен явиться в прокуратуре и вновь внести заявление.
Как отметил адвокат, до внесения документа в прокуратуру, он сделает публичное заявление, так как «Главная прокуратура на протяжении этого времени не отвечает».

По словам адвоката, в заявлении, кроме условия неразглашения, он коснется и других вопросов.






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