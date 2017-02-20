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Отец Нодара Ломинадзе не одобряет решения суда, «оправдавшего преступников»


20.02.2017   16:40
Отец, убитого в 2002 году бывшего менеджера компании "AES-Теласи" Николоза Ломинадзе, считает, что обвиняемый в убийстве заслуживает пожизненного заключения.

Нодар Ломинадзе не одобряет решения суда, «оправдавшего преступников», и роли прокуратуры в освобождении виновных в убийстве его сына.

«На мой взгляд, они заслуживают пожизненного наказания… Мне непонятна роль прокуратуры в этом деле. Якобы они обнаружили что-то новое. Я не понял, что произошло. Я знаю только то, что они освободили преступника и сейчас скажут, что будут продолжать следствие и установят истинные обстоятельства дела. То есть, положат это дело на более дальнюю полку», - сказал Нодар Ломинадзе журналистам.

Сегодня Апелляционный суд оправдал Гию Гвичиани и Нику Чемия, обвиняемых в организации убийства менеджера «Теласи» Ники Ломинадзе.

Суд признал Гвичиани и Чемия невиновными. Подсудимые после 11 лет заключения были освобождены из-под стражи прямо в зале суда.

Напомним, что прокуратура обвинила Гию Гвичиани в убийстве бывшего менеджера компании "AES-Теласи" Николоза Ломинадзе, в 2002 году, и суд приговорил его к пожизненному заключению.

Тогда, кроме него к ответственности по этому делу были привлечены Нодар Гвичиани как посредник убийства и Ника Чемия, Автандил Херкеладзе и Георгий Папачашвили как исполнители.

Позднее в 2014 году Апелляционный суд изменил приговор Георгию Гвичиани и Нике Чемия и заменил бессрочное заключение на лишение свободы сроком на 15 лет.

А в ноябре прошлого года Главная прокуратура Грузии приняла решение пересмотреть дело об убийстве бывшего менеджера компании "AES-Теласи".






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